Roberto Baggio, chi è la moglie Andreina Fabbi: "Il nostro rapporto è sempre intenso" (Di sabato 22 gennaio 2022) Roberto Baggio e la moglie Andreina Fabbi sono sposati dal 1989: dalla loro unione sono arrivati i figli Valentina, Mattia e Leonardo. Prima del matrimonio, la coppia è stata legata per sette anni. Stasera l'amatissimo ex calciatore sarà tra gli ospiti di "C'è Posta Per Te" a partire dalle 21:30 su Canale 5, il people show condotto da Maria De Filippi. Nell'estate del 1982 agli inizi della carriera quando militava tra le file del Lanerossi Vicenza, incontra nel suo paese natale Caldogno Andreina, ed è subito colpo di fulmine. Il calciatore e la Fabbi intraprendono una relazione che dopo 7 anni porta al fatidico si, pronunciato il 1 luglio 1989. L'anno seguente nasce la primogenita del "Divin Codino", Valentina seguita da Mattia (1994) e Leonardo

