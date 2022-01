Ritorno in classe, Fratelli d’Italia all’attacco: “Ridicolo pensare che si risolva tutto con le finestre aperte, ecco cosa serve per rendere la scuola sicura” (Di sabato 22 gennaio 2022) "Si sono divisi i compiti: ai dirigenti scolastici quello del 'Fare', al ministro Bianchi quello dei 'Proclami'. Nessuna sinergia tra scuola, quella di 'frontiera', e ministero dell'Istruzione per il Ritorno in classe dopo le vacanze natalizie". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 gennaio 2022) "Si sono divisi i compiti: ai dirigenti scolastici quello del 'Fare', al ministro Bianchi quello dei 'Proclami'. Nessuna sinergia tra, quella di 'frontiera', e ministero dell'Istruzione per ilindopo le vacanze natalizie". L'articolo .

Advertising

StellaSirio60 : RT @MilaSpicola: Ritorno in classe, D'Ambrosio: 'La ventilazione funziona. Un contagiato nell'aula ventilata, tutti i compagni negativi' -… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Fratelli d’Italia all’attacco: “Ridicolo pensare che si risolva tutto con le finestre aperte, ec… - giustamenteio : domani ho l'ennesimo tampone dopo ben 31 giorni di quarantena ma in classe non ci ritorno. - CalcioPillole : Il #Milan ha già trovato il sostituto di #Pellegri , il quale non verrà riscattato e farà ritorno al #Monaco . Pron… - sportli26181512 : Italia, Balotelli convocato per lo stage: torna in Nazionale dopo oltre 3 anni: L'attaccante classe 1990 va verso i… -