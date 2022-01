Risultati classifica Premier League live: affonda l’Everton, United alla prova Hammers (Di sabato 22 gennaio 2022) Risultati classifica Premier League live: gli aggiornamenti della ventitreesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventitreesima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. La settimana made in England scatta con la delicatissima sfida salvezza che vedrà il Watford di Ranieri ospitare il Norwich, mentre il post-Benitez per l’Everton nascerà sabato contro il Villa. Punti pesanti in chiave Champions tra United e Hammers, mentre la capolista City vola a Southampton per allungare ancora. Domenica in campo il liverpool ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022): gli aggiornamenti della ventitreesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventitreesima giornata diche si svolgerà nel tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio: tutti i, lae i marcatori delle partite. La settimana made in England scatta con la delicatissima sfida salvezza che vedrà il Watford di Ranieri ospitare il Norwich, mentre il post-Benitez pernascerà sabato contro il Villa. Punti pesanti in chiave Champions tra, mentre la capolista City vola a Southampton per allungare ancora. Domenica in campo ilrpool ...

