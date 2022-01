Riparte da Fiumicino la vita di Munzir e Mustafà, padre e figlio senza arti simboli della guerra in Siria (Di sabato 22 gennaio 2022) Fiumicino – Il dramma dei bombardamenti e un sorriso che in un istante strappa via l’orrore della guerra in Siria. La foto di Munzir al-Nazzal, padre mutilato nel conflitto Siriano, che abbraccia il figlio Mustafa, nato senza gambe né braccia a causa delle bombe chimiche, scattata dal fotografo turco Mehmet Aslan ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, finendo anche sulle pagine del Washington Post (leggi qui). Nell’immagine i due finalmente sorridono, riuscendo a essere felici almeno per un momento nonostante il dramma che li avvolge da un decennio, in una spirale di violenza e sangue che sembra non avere mai fine. E ora quel sorriso potrà continuare lontano dall’assordante rumore delle bombe. Infatti, nel pomeriggio di ieri, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 22 gennaio 2022)– Il dramma dei bombardamenti e un sorriso che in un istante strappa via l’orrorein. La foto dial-Nazzal,mutilato nel conflittono, che abbraccia ilMustafa, natogambe né braccia a causa delle bombe chimiche, scattata dal fotografo turco Mehmet Aslan ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, finendo anche sulle pagine del Washington Post (leggi qui). Nell’immagine i due finalmente sorridono, riuscendo a essere felici almeno per un momento nonostante il dramma che li avvolge da un decennio, in una spirale di violenza e sangue che sembra non avere mai fine. E ora quel sorriso potrà continuare lontano dall’assordante rumore delle bombe. Infatti, nel pomeriggio di ieri, ...

