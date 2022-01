Revisori dei Conti alla Provincia, Cataudo: “Grave scegliere Presidente con trattativa” (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Riteniamo Grave, sia dal punto di vista morale che politico, la posizione assunta dalla maggioranza consiliare, così come espresso dal Consigliere Provinciale Capuano, di voler scegliere attraverso una trattativa politica il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in seno alla Rocca dei Rettori. In altre circostanze sarebbe stata una scelta che non avrebbe meritato opzioni. Per quell’incarico ci vorrebbe una scelta super partes e di garanzia. Continuiamo a considerare di fondamentale importanza invitare la maggioranza e tutte le forze politiche presenti in Consiglio a seguire questa indicazione, per rispetto nei confronti dei 49 Revisori contabili che potrebbero ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Riteniamo, sia dal punto di vista morale che politico, la posizione assunta dmaggioranza consiliare, così come espresso dal Consiglierele Capuano, di volerattraverso unapolitica ildel Collegio deideiin senoRocca dei Rettori. In altre circostanze sarebbe stata una scelta che non avrebbe meritato opzioni. Per quell’incarico ci vorrebbe una scelta super partes e di garanzia.nuiamo a considerare di fondamentale importanza invitare la maggioranza e tutte le forze politiche presenti in Consiglio a seguire questa indicazione, per rispetto nei confronti dei 49contabili che potrebbero ...

