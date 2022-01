Registro delle opposizioni, come bloccare le chiamate di telemarketing sui telefoni cellulari (Di sabato 22 gennaio 2022) Stop telemarketing: è ufficiale, addio anche sui cellulari. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla riforma del Registro pubblico delle opposizioni al telemarketing anche sui cellulari, oltre che sui numeri fissi e alla posta cartacea. Tale provvedimento entrerà in vigore una volta che il Presidente della Repubblica avrà firmato il decreto ed esso sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Leggi anche: Nuovo Dpcm Febbraio 2022: dove si potrà entrare senza Green Pass, regole e novità Stop telemarketing anche sui cellulari “Sono soddisfatto perché abbiamo approvato un’altra riforma importante molto attesa dai cittadini che hanno il diritto veder tutelata la loro privacy da attività promozionali invasive. Con questo strumento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022) Stop: è ufficiale, addio anche sui. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla riforma delpubblicoalanche sui, oltre che sui numeri fissi e alla posta cartacea. Tale provvedimento entrerà in vigore una volta che il Presidente della Repubblica avrà firmato il decreto ed esso sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Leggi anche: Nuovo Dpcm Febbraio 2022: dove si potrà entrare senza Green Pass, regole e novità Stopanche sui“Sono soddisfatto perché abbiamo approvato un’altra riforma importante molto attesa dai cittadini che hanno il diritto veder tutelata la loro privacy da attività promozionali invasive. Con questo strumento ...

