Regione Lazio: Fenascop, bonus psicologico è marketing elettorale (Di sabato 22 gennaio 2022) Regione Lazio: Fenascop, bonus psicologico è un’operazione di marketing elettorale – “Affrontare i problemi a colpi di bonus è l’ennesima dimostrazione che la politica regionale è orientata non a risolvere le criticità delle persone affette da disagio psichico ma solamente a fare un’operazione di marketing elettorale. Sul tema della salute mentale, infatti, la giunta Zingaretti è ormai in un ritardo cronico al pari della malattia che si vorrebbe contrastare”. Così in una nota Paola Marchetti (nella foto) e Marco Mampieri, rispettivamente presidente e vice presidente di Fenascop Lazio, associazione nazionale di organizzazioni che dal 1995 si occupano di riabilitazione psichiatrica ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 gennaio 2022)è un’operazione di– “Affrontare i problemi a colpi diè l’ennesima dimostrazione che la politica regionale è orientata non a risolvere le criticità delle persone affette da disagio psichico ma solamente a fare un’operazione di. Sul tema della salute mentale, infatti, la giunta Zingaretti è ormai in un ritardo cronico al pari della malattia che si vorrebbe contrastare”. Così in una nota Paola Marchetti (nella foto) e Marco Mampieri, rispettivamente presidente e vice presidente di, associazione nazionale di organizzazioni che dal 1995 si occupano di riabilitazione psichiatrica ...

