Real Madrid, Ancelotti: «Hazard? Rimarrà qui anche il prossimo anno»

Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, è uscito allo scoperto sul futuro di Hazard. Parla il tecnico del Real Madrid

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa ha fatto chiarezza sul futuro di Eden Hazard, scarsamente utilizzato fin qui.

LE DICHIARAZIONI – «Hazard è nei nostri piani per la prossima stagione, posso confermarlo».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

