Real Madrid | Ancelotti | “Calendario ridicolo | non faremo pressioni”

"Il Calendario è ridicolo, non solo per il Real Madrid. Anche altri saranno interessati. Non faremo pressioni su nessuna squadra e nemmeno sul Brasile perché sappiamo quanto ci tengano i calciatori alla Nazionale, giocheremo con chi avremo a disposizione. Ma è una cosa pazzesca". Queste le dichiarazioni di Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia di Real Madrid-Elche, gara valida per la ventiduesima giornata di campionato. L'allenatore dei blancos si sofferma sugli impegni internazionali che rischiano di privare il tecnico dei nazionali brasiliani. E su Hazard, in gol contro proprio contro l'Elche in Copa del Rey: "Se resterà nella prossima stagione? Sì, fa parte della programmazione".

