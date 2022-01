RB Lipsia vs Wolfsburg: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 22 gennaio 2022) L’RB Leipzig spera di continuare il suo inizio al 100% fino al 2022 quando domenica 23 gennaio ospiterà il Wolfsburg in difficoltà alla Red Bull Arena. I padroni di casa hanno in vista le posizioni europee per la prima volta in questa stagione, mentre gli ospiti rimangono in una situazione disperata dall’estremità sbagliata della classifica nonostante abbiano interrotto la loro serie di sconfitte lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio di RB Lipsia vs Wolfsburg è previsto alle 15:30 Prepartita RB Lipsia vs Wolfsburg: a che punto sono le due squadre? RB Lipsia Da quando è tornata dalla pausa invernale della Germania, le cose non sarebbero potute andare molto meglio per il Lipsia di Domenico Tedesco, con le vittorie consecutive in Bundesliga seguite da una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) L’RB Leipzig spera di continuare il suo inizio al 100% fino al 2022 quando domenica 23 gennaio ospiterà ilin difficoltà alla Red Bull Arena. I padroni di casa hanno in vista le posizioni europee per la prima volta in questa stagione, mentre gli ospiti rimangono in una situazione disperata dall’estremità sbagliata della classifica nonostante abbiano interrotto la loro serie di sconfitte lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio di RBvsè previsto alle 15:30 Prepartita RBvs: a che punto sono le due squadre? RBDa quando è tornata dalla pausa invernale della Germania, le cose non sarebbero potute andare molto meglio per ildi Domenico Tedesco, con le vittorie consecutive in Bundesliga seguite da una ...

