Razgatlioglu frena | ' Mai sognato la MotoGP | sono troppo vecchio!'

(Di sabato 22 gennaio 2022) La stagione 2022 non è ancora iniziata, ma Topraksta già valutando le prossime mosse. Meglio estendere il proprio dominio in Superbike , categoria di cui è campione in carica, o provare ...

La stagione 2022 non è ancora iniziata, ma Topraksta già valutando le prossime mosse. Meglio estendere il proprio dominio in Superbike , categoria di cui è campione in carica, o provare il grande salto in MotoGP? La grande sfida sarebbe ...... con Scott Redding staccato di 54 punti dal leader Toprake di 30 lunghezze da ... SBK, in Argentina sipiù che a BuriramJonathan Rea punta al settimo titolo mondiale di Superbike nel 2022. Per battere Toprak Razgatlioglu bisogna lavorare su frenata e velocità massima.