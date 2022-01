Ranieri verso l’esonero dal Watford: fatale la sconfitta contro il Norwich (Di sabato 22 gennaio 2022) Potrebbe essere finita l’avventura di Claudio Ranieri sulla panchina del Watford, il tecnico ex Sampdoria è vicinissimo all’esonero dopo la pesante sconfitta nello scontro salvezza contro il Norwich. La partita si è conclusa sul risultato di 0-3 e i padroni di casa hanno manifestato evidenti problemi dal punto vista tattico, tecnico e fisico. Il Watford è in caduta libera e nelle ultime otto partite in Premier League ha perso ben 7 volte, un solo pareggio conquistato. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra, il Watford starebbe pensando seriamente all’esonero di Ranieri. La decisione potrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. E’ morto Gianni Di Marzio, le reazioni: messaggio ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 22 gennaio 2022) Potrebbe essere finita l’avventura di Claudiosulla panchina del, il tecnico ex Sampdoria è vicinissimo aldopo la pesantenello ssalvezzail. La partita si è conclusa sul risultato di 0-3 e i padroni di casa hanno manifestato evidenti problemi dal punto vista tattico, tecnico e fisico. Ilè in caduta libera e nelle ultime otto partite in Premier League ha perso ben 7 volte, un solo pareggio conquistato. Secondo voci provenienti dall’Inghilterra, ilstarebbe pensando seriamente aldi. La decisione potrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. E’ morto Gianni Di Marzio, le reazioni: messaggio ...

