Quirinale, un voto in più per il centrodestra: l’ex grillino De Bonis passa con Forza Italia (Di sabato 22 gennaio 2022) Dal Misto a Forza Italia, dalla zona grigia della politica al centrodestra, con un voto in più nel carniere del centrodestra per il Quirinale e per Silvio Berlusconi, nel caso in cui decidesse di scendere in campo. l’ex esponente del M5S, Saverio De Bonis, annuncia il suo passaggio nelle fila degli azzurri. “Il Paese sta attraversando una fase estremamente delicata. L’elezione del Presidente della Repubblica avverrà in un contesto in cui assistiamo al perdurare della crisi pandemica con ripercussioni pesantissime su economia e società civile. Questi fattori impongono, a chi ha l’onore di rappresentare i cittadini, un’assunzione ulteriore di responsabilità. È il momento delle scelte alla luce del sole come ho sempre fatto. La mia storia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Dal Misto a, dalla zona grigia della politica al, con unin più nel carniere delper ile per Silvio Berlusconi, nel caso in cui decidesse di scendere in campo.esponente del M5S, Saverio De, annuncia il suoggio nelle fila degli azzurri. “Il Paese sta attraversando una fase estremamente delicata. L’elezione del Presidente della Repubblica avverrà in un contesto in cui assistiamo al perdurare della crisi pandemica con ripercussioni pesantissime su economia e società civile. Questi fattori impongono, a chi ha l’onore di rappresentare i cittadini, un’assunzione ulteriore di responsabilità. È il momento delle scelte alla luce del sole come ho sempre fatto. La mia storia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva un decreto legge per permettere ai grandi elettori in isolamento o in quarantena per il Covid di partecipare… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto-legge per permettere ai grandi elettori in… - GuidoDeMartini : ??VEDIAMO SE IL 19 FINISCE LA DISCRIMINAZIONE?? Mercoledì la Corte Costituzionale decide sul ricorso presentato da al… - ENRICO27218318 : RT @SecolodItalia1: Quirinale, un voto in più per il centrodestra: l’ex grillino De Bonis passa con Forza Italia - milu20354311 : RT @erretti42: AFFINITA' ELETTIVE Quirinale, Renzi : “Se il centrodestra fa nome per l’interesse del Paese, lo voto'. -