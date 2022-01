Quirinale, ultimi lavori a Montecitorio: l’allestimento del seggio per i parlamentari positivi – Il video (Di sabato 22 gennaio 2022) A 48 ore dalla convocazione del parlamento in seduta comune per l’elezione del 13° presidente della Repubblica, fervono i preparativi a Montecitorio. Proseguono i lavori di allestimento nel Transatlantico, ma anche in Via della Missione, con il seggio speciale che, come deciso, permetterà di partecipare al voto ai delegati che si trovino in condizioni di isolamento o quarantena precauzionale, in quanto risultati positivi a Covid-19. Causa pandemia, si voterà a blocchi di 50 deputati e senatori per volta, non verranno utilizzati i “catafalchi”, le cabine chiuse in cui si indicava la propria preferenza, e chi risulta positivo al Coronavirus non potrà entrare in aula ma voterà grazie al sistema drive-in. Transatlantico voto Il tuo browser non supporta il tag iframe video Camera dei ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) A 48 ore dalla convocazione del parlamento in seduta comune per l’elezione del 13° presidente della Repubblica, fervono i preparativi a. Proseguono idi allestimento nel Transatlantico, ma anche in Via della Missione, con ilspeciale che, come deciso, permetterà di partecipare al voto ai delegati che si trovino in condizioni di isolamento o quarantena precauzionale, in quanto risultatia Covid-19. Causa pandemia, si voterà a blocchi di 50 deputati e senatori per volta, non verranno utilizzati i “catafalchi”, le cabine chiuse in cui si indicava la propria preferenza, e chi risulta positivo al Coronavirus non potrà entrare in aula ma voterà grazie al sistema drive-in. Transatlantico voto Il tuo browser non supporta il tag iframeCamera dei ...

