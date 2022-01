Quirinale, Sgarbi a La7: “Se Berlusconi non viene a Roma vuol dire che ha rinunciato alla caccia. Si è interrotta venerdì scorso” (Di sabato 22 gennaio 2022) Vittorio Sgarbi parla dell’operazione “Scoiattolo” con Diego Bianchi in una lunga chiacchierata andata in onda nell’ultima puntata di Propaganda Live (La7) prima del voto per il Quirinale. Sgarbi spiega le strategie e racconta il dietro le quinte dell’operazione di persuasione messa in atto per recuperare voti da aggiungere al pallottoliere di Silvio Berlusconi. Sgarbi ha chiarito che “Berlusconi è ancora in campo ma, se tu non continui a chiamare nel tentativo di coinvolgere 60/70 deputati del misto o anche di altre aree, vuol dire che hai rinunciato alla caccia. La caccia si è interrotta venerdì scorso, se non torna a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Vittorioparla dell’operazione “Scoiattolo” con Diego Bianchi in una lunga chiacchierata andata in onda nell’ultima puntata di Propaganda Live (La7) prima del voto per ilspiega le strategie e racconta il dietro le quinte dell’operazione di persuasione messa in atto per recuperare voti da aggiungere al pallottoliere di Silvioha chiarito che “è ancora in campo ma, se tu non continui a chiamare nel tentativo di coinvolgere 60/70 deputati del misto o anche di altre aree,che hai. Lasi è, se non torna a ...

