Quirinale | Salvini | “Da Berlusconi grande servizio a Italia e centrodestra”

(Adnkronos) – "Una scelta decisiva e fondamentale, Berlusconi rende un grande servizio all'Italia e al centrodestra, che ora avrà l'onore e la responsabilità di avanzare le sue proposte senza più veti dalla sinistra". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la decisione del Cavaliere di rinunciare alla candidatura per il Quirinale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

