Quirinale: Ruggieri (Fi), 'dispiaciuto da passo indietro Cav, centrodestra ora sia all'altezza' (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Sono dispiaciutissimo per Silvio Berlusconi, e sorpreso dal suo gesto di generosità, perché resto convinto dell'estrema bontà di una sua eventuale candidatura a rappresentare l'unità di una nazione che ha già spesso declinato in concreto. Ma il Presidente è fatto così: prima l'Italia di Forza Italia”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia. “Spero che il centrodestra sia ora all'altezza di una candidatura capace di unire e che ha diritto di esprimere”, conclude Ruggieri. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Sono dispiaciutissimo per Silvio Berlusconi, e sorpreso dal suo gesto di generosità, perché resto convinto dell'estrema bontà di una sua eventuale candidatura a rappresentare l'unità di una nazione che ha già spesso declinato in concreto. Ma il Presidente è fatto così: prima l'Italia di Forza Italia”. Così Andrea, deputato di Forza Italia. “Spero che ilsia ora all'di una candidatura capace di unire e che ha diritto di esprimere”, conclude

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Ruggieri (Fi), 'dispiaciuto da passo indietro Cav, centrodestra ora sia all'altezza'... - valtaro : #Berlusconi al Quirinale, Andrea Ruggieri contro Gianni Barbacetto: 'Non è uscito negli ultimi ...… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @Rugge75 contro @GBarbacetto: 'Visto che invoca sempre in malafede il diritto, occorre spiegare che #Berlusconi è… - La7tv : #lariachetira @Rugge75 contro @GBarbacetto: 'Visto che invoca sempre in malafede il diritto, occorre spiegare che… - erica_ruggieri : Il danno incommensurabile che rappresenterebbe avere una persona del genere al Quirinale -