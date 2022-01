Quirinale: portavoce Mattarella prepara scatoloni, 'fine settimana di lavori pesanti' (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Una foto con una serie di scatoloni nel suo ufficio che si vanno riempiendo e la didascalia: "fine settimana di lavori pesanti…" Con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha raggiunto Palermo dove dovrebbe fermarsi fino a lunedì, il suo portavoce Giovanni Grasso si prepara al trasloco dal Quirinale, come lascia intendere nel post pubblicato sul profilo Twitter. Cambio di foto anche su WhatsApp: non più il torrino del palazzo presidenziale ma un'immagine personale. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Una foto con una serie dinel suo ufficio che si vanno riempiendo e la didascalia: "di…" Con il Presidente della Repubblica, Sergio, che ha raggiunto Palermo dove dovrebbe fermarsi fino a lunedì, il suoGiovanni Grasso sial trasloco dal, come lascia intendere nel post pubblicato sul profilo Twitter. Cambio di foto anche su WhatsApp: non più il torrino del palazzo presidenziale ma un'immagine personale.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: portavoce Mattarella prepara scatoloni, 'fine settimana di lavori pesanti'... - emidio_antonio : RT @antoniopolito1: FantaColle - Che cosa accadrà se Berlusconi si ritira? Dipende da come lo farà. Giorgia Meloni: è il mio candidato ma n… - antoniopolito1 : FantaColle - Che cosa accadrà se Berlusconi si ritira? Dipende da come lo farà. Giorgia Meloni: è il mio candidato… - infoitinterno : Quirinale, Tajani: “Berlusconi non ha bisogno di portavoce, scioglierà lui la riserva” - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: L’operazione Quirinale è fallita. #Sgarbi racconta che #Berlusconi è triste. Tajani: “Non è il portavoce. Risponde a se… -