Quirinale | passo indietro di Berlusconi | «Rinuncio per responsabilità nazionale Ora proposta condivisa del centrodestra »

(Di sabato 22 gennaio 2022) L’annuncio del Cavaliere nel corso dell’incontro tra i big delper decidere come muoversi nella partita per il: «L’Italia oggi ha bisogno di unità, al di là della distinzione maggioranza-opposizione, intorno allo sforzo per combattere la gravissima emergenza sanitaria, per far uscire il paese dalla crisi»

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Quirinale, Berlusconi annuncia passo indietro - Agenzia_Ansa : Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal v… - MediasetTgcom24 : Berlusconi annuncia passo indietro sul Quirinale #quirinale - oidonos : RT @you_trend: ?? #BREAKING Quirinale, Berlusconi annuncia passo indietro - dmaffoli14 : E chi dorme stanotte.....sono angosciato.....dopo questo passo indietro del Berlusca bisogna capire a chi ha tirato… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale passo

Berlusconi diserta il vertice con Salvini e Meloni ma scioglie la riserva e fa unindietro Sullo stesso argomento:, il Cav. prende tempo. I ministri di Fi: "Siamo con te". Tajani: "Draghi resti a Chigi" Il vertice in "dad" di Berlusconi, Meloni e Salvini Alla fine ...... il Cavaliere ha fatto unindietro e lo ha fatto sapere in un messaggio letto da Licia Ronzulli al vertice in cui il centrodestra doveva decidere un nome da proporre per il. ' Faremo ...Silvio Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal vertice del centrodestra. Faremo proposta condivisa del centrodestra all'altezz ...Il leader di Forza Italia ha ritirato la sua candidatura per il Quirinale e non parteciperà al vertice col centrodestra ...