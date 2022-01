Quirinale | parla Fitto Fdi La partita vista da Bruxelles

(Di sabato 22 gennaio 2022) Mentre si attende la (vera) mossa di Silvio Berlusconi, si muove il fronte conservatore. Fratelli d’Italia ha davvero una sua alternativa sul tavolo per la corsa al? La parola all’eurodeputato Raffaele, copresidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei., lei ha partecipato alla riunione dell’esecutivo di FdI avente all’odg l’elezione del Presidente della Repubblica. Giorgia Meloni ha dichiarato di essere “pronta a convergenze più ampie se Berlusconi dovesse rinunciare a correre”. Partiamo da questo: la candidatura di Berlusconi è ancora in campo? E FdI la sostiene con lealtà e determinazione? Finché Silvio Berlusconi è il candidato del centrodestra, Fratelli d’Italia lo sosterrà. Giorgia Meloni è stata molto chiara. Per noi ciò che conta è tenere unita la coalizione di centrodestra che ha una grande ...

Advertising

ilriformista : “Un dibattito deludente. #Draghi è percepito lontano dai partiti e dal suo stesso governo, per questo nei sondaggi… - CarloCalenda : Niccolò ha fatto un grandissimo lavoro. E mentre si parla forse anche comprensibilmente solo di Quirinale, ricordia… - meb : Si avvicina l’elezione del Presidente della Repubblica. Ne ho parlato oggi su @ilfoglio_it ?? #PdR #Quirinale - NicolettaLucher : Si parla di #Casini al #Quirinale. Sai che novità. #Quirinale22 - silviaqueen5 : RT @fratotolo2: Si parla di #Draghi al #Quirinale ??Draghi che ha mentito all'Italia intera quando, introducendo il #greenpass, lo definì 'g… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale parla

Il Riformista

Se neda tante settimane, ormai, tanto che, anche se siamo solo a gennaio, è già questo l'evento ... La corsa alper la carica occupata da Sergio Mattarella sarà seguita, come sempre, da ...Sipoi di quando riuscii ad andare a scuola, fino alla laurea, e qui la biografia si ... la Casellati, che è ora tra i papabili per la salita ale che per questo mi auguro non venga ...Roma, 22 gen. I post in cui si è parlato dell'elezione del nuovo Capo dello Stato sono stati 32mila che hanno generato 9mila e 500 commenti e 1milione e mezzo d ...Ritengo irrazionale credere che la mancata elezione di Draghi al Quirinale comporti che il suo Governo vada avanti ...