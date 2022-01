Quirinale, Mattarella seguirà la prima votazione da Palermo. Il portavoce posta la foto degli scatoloni: “Week end di lavori pesanti” (Di sabato 22 gennaio 2022) Il capo dello Stato Sergio Mattarella è arrivato questa mattina a Palermo dove resterà, come apprende l'Adnkronos, per almeno due o tre giorni. Mattarella seguirà, dunque, lunedì le operazioni di scrutinio della prima votazione per il nuovo capo d ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 22 gennaio 2022) Il capo dello Stato Sergioè arrivato questa mattina adove resterà, come apprende l'Adnkronos, per almeno due o tre giorni., dunque, lunedì le operazioni di scrutinio dellaper il nuovo capo d ... sul sito.

