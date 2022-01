Quirinale | Mattarella a Palermo | seguirà da casa sua il primo scrutinio Il portavoce posta la foto degli scatoloni al Colle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022) E’ tornato ae intende restarci per i prossimi giorni. E’ dasua in via Libertà, il salotto buono del capoluogo siciliano, che Sergiole operazioni di voto per eleggere il suo successore. Arrivato in Sicilia questa mattina, il capo dello Stato intende rimanerci per almeno due o tre giorni. Inoltre, come spiega l’agenzia Adnkronos, dasi occuperà del trasloco nella nuovadi Roma, che è previsto per i primi febbraio. Intanto su twitter il suo, Giovanni Grasso, ha pubblicato unadi un ufficio, ingombro di. Fine settimana di lavori pesanti…”, scrive Grasso, con riferimento al trasloco in atto dagli uffici del. Fine settimana di lavori pesanti… ...