Quirinale | lo sgambetto di Fassino a Letta | «Il nome può anche essere di centrodestra»

(Di sabato 22 gennaio 2022) È atteso per oggi, al termine del vertice del, lo scioglimento della riserva da parte di Silvio Berlusconi sulla candidatura al. Il summit, secondo quanto trapelato solo nella mattinata di oggi, dovrebbe tenersi nel pomeriggio, probabilmente alle 16, a Roma, con il Cav collegato da remoto da Arcore. Via Zoom, inoltre, dovrebbe collegarsiLuigi Brugnaro di Coraggio Italia. «Molto probabilmente Berlusconi scioglie la riserva» A confermare che il nodo dovrebbesciolto oggi è stato, nella tarda serata di ieri, dopo l’incontro tra il leader e i dirigenti azzurri a Villa San Martino, il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli. «Domani (oggi per chi legge, ndr), molto probabilmente Berlusconi scioglierà la riserva», ha rivelato il deputato all’Adnkronos, aggiungendo che «il ...

... che proponeva 15 opzioni di nomi che circolano nel " palazzo ", rispondenti alle più diverse logiche politiche, alle ambizioni personali, ai tentativi di: ipotesi, molte di queste, del ...Il senso dei grillini per le istituzioni è perfettamente incarnato da Roberto Fico . Il presidente della Camera si è dato la missione di sgambettare Silvio Berlusconi nella corsa per il. È convinto che l'operazione gli procuri benemerenze e un lavoro quando questo Parlamento scadrà, comunque sempre troppo tardi. Per questo l'eminenza pentastellata sta facendo di tutto per ...Operazione, a detta dello stesso Sgarbi, in buona parte abortita, o comunque che si è molto raffreddata nelle ultime ore. Gli sherpa dietro le quinte Ma, dietro le quinte, sono moltissimi gli sherpa c ...QUIRINALE / IL SONDAGGIO DEL FATTO Prodi trionfa tra i nomi di "palazzo", Bersani tra gli "outsider": ecco i risultati completi [Leggi] ...