Quirinale | Letta | “Ora nome condiviso e patto di legislatura”

"Il centrodestra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul. Lo abbiamo detto fin dall' inizio". ScriveLa questione di Mario Draghi al, sulla quale non abbiamo espresso alcun giudizio, non è ... La posizione die Conte che non avrebbero discusso finché c'era Berlusconi in campo, ha ...ROMA (ITALPRESS) – “Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvio Berlusconi era irricevibile. Con il suo ritiro facciamo un passo avanti e cominciamo un serio confronto tra le forze p ...ROMA (ITALPRESS) - "Il centrodestra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall'inizio. Ora col ritir ...