(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Andreapotrebbe essere ildi bandiera delper il. Sul nome del fondatore di Sant’Egidio, avanzato dal M5S, ci sarebbe una sostanziale convergenza in ambienti del Pd e anche da parte di Leu. Sarebbe una candidatura da mettere in campo nelle prime votazioni per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

La7tv : #la7retweet Nanni Moretti dice la sua sull'ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale: 'Un personaggio così squalifi… - Adnkronos : #Quirinale, ipotesi Riccardi candidato del centrosinistra. #notizie - lorepregliasco : L'impressione è che lo spazio mediatico dato all'ipotesi Berlusconi al Quirinale sia molto superiore alla probabili… - gabrielecatania : RT @stati_generali: La mossa del cavallo dei due Matteo: Draghi al Quirinale e Casini premier. L’ultima ipotesi su cui si lavora a Roma sar… - Danielasolare61 : RT @DiegoGrandi82: Contro l'ipotesi Draghi al Quirinale invochiamo San Giorgio. Anzi, che dite se lo mandiamo in tendenza...? #SanGiorgio… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale ipotesi

... permarrebbero ancora i dubbi sulla opzione Draghi alsoprattutto nella logica della ... I 5 stelle starebbero pensando ancora all'di un candidato di bandiera.... 'Il centro destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul. Ora col ... come ha già deciso di fare Iv (remota l'di uscire dall'Aula).Iniziano ad affacciarsi nomi nuovi per il Quirinale dopo la rinuncia di Berlusconi e spunta anche una nuova ipotesi: Pier Ferdinando Casini presidente della ...Il veto di Fi sul premier: "Resti a Chigi". Ma FdI si smarca: "Nessun veto". Il boccino è nelle mani di Salvini, che oggi incontra Letta ...