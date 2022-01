Quirinale, ipotesi Riccardi candidato bandiera del centrosinistra (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Andrea Riccardi potrebbe essere il candidato di bandiera del centrosinistra per il Quirinale. Sul nome del fondatore di Sant’Egidio, avanzato dal M5S, ci sarebbe una sostanziale convergenza in ambienti del Pd e anche da parte di Leu. Sarebbe una candidatura da mettere in campo nelle prime votazioni per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Andreapotrebbe essere ildidelper il. Sul nome del fondatore di Sant’Egidio, avanzato dal M5S, ci sarebbe una sostanziale convergenza in ambienti del Pd e anche da parte di Leu. Sarebbe una candidatura da mettere in campo nelle prime votazioni per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. L'articolo proviene da Italia Sera.

