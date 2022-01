Quirinale, il Movimento 5 Stelle convoca un'assemblea congiunta: vige il caos tra i pentastellati (Di sabato 22 gennaio 2022) Il sottosegretario ha commentato: 'Leggo citazioni stampa mio malgrado. Azioni non compiute dal sottoscritto e che non hanno alcun valore'. Ha inoltre aggiunto: 'Se interpellato avrei riferito di non ... Leggi su notizie (Di sabato 22 gennaio 2022) Il sottosegretario ha commentato: 'Leggo citazioni stampa mio malgrado. Azioni non compiute dal sottoscritto e che non hanno alcun valore'. Ha inoltre aggiunto: 'Se interpellato avrei riferito di non ...

Advertising

ale_dibattista : Il Messia Draghi, il Salvatore, l'apostolo, SuperMario, lavora notte e giorno per 'fuggire' al Quirinale. Ed il Mov… - fanpage : Dopo la candidatura ufficiale di Berlusconi al Quirinale da parte della coalizione di centrodestra, da Pd e Movimen… - lorypil66 : RT @roseohara78: Mario Draghi al Quirinale? E perché non Jack lo Squartatore a capo del movimento contro il femminicidio? O il Mostro di Fi… - ffabius1 : RT @roseohara78: Mario Draghi al Quirinale? E perché non Jack lo Squartatore a capo del movimento contro il femminicidio? O il Mostro di Fi… - ccampanella76 : RT @roseohara78: Mario Draghi al Quirinale? E perché non Jack lo Squartatore a capo del movimento contro il femminicidio? O il Mostro di Fi… -