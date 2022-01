Quirinale, il centrosinistra pensa ad Andrea Riccardi. Centrodestra nel caos dopo il ritiro di Berlusconi (Di sabato 22 gennaio 2022) dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi dalla corsa al Quirinale, è bagarre su chi dovrà essere il nome del candidato del Centrodestra alla Presidenza della Repubblica: da fonti della Lega all'... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022)il passo indietro di Silviodalla corsa al, è bagarre su chi dovrà essere il nome del candidato delalla Presidenza della Repubblica: da fonti della Lega all'...

Advertising

riotta : Accordo @EnricoLetta @matteorenzi candidato unico #Quirinale e governo politico di legislatura, nato all'addio… - Agenzia_Ansa : Il centrosinistra potrebbe scegliere il nome di Andrea Riccardi come candidato di bandiera nelle prime votazioni pe… - ItaliaViva : Fatemi fare un'ultima battuta sul Quirinale: questa barzelletta che #Toninelli fa parte del centrosinistra mentre… - carloarbini51 : RT @marcodifonzo: Il centrosinistra potrebbe scegliere il nome di Andrea Riccardi come candidato di bandiera nelle prime votazioni per il Q… - zazoomblog : Quirinale Berlusconi si ritira: Draghi resti premier. Centrosinistra su Riccardi - #Quirinale #Berlusconi #ritira: -