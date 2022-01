Quirinale | domenica ‘Il punto di vista di Follini’ | “Su elezione enfasi eccessiva”

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Sia detto sottovoce e con il dovuto riguardo: tutta questasulsta diventandoe quasi ossessiva. Come se la disputa intorno al Colle, e l’indomani l’auspicata celebrazione del suo nuovo inquilino, fossero la panacea di tutti i mali della politica italiana. O all’opposto l’annuncio del loro dilagare ben oltre il livello di guardia”. Lo scrive Marco Follini nel consueto “di” per l’Adnkronos, che sarà pubblicato integralmente domani sull’agenzia e per il web. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SLN_Magazine : Quirinale, Berlusconi rassicura: “Sciolgo riserva entro domenica” - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Slitta alle 18 il vertice di centrodestra, domenica Letta-Conte-Speranza #quirinale - MediasetTgcom24 : Slitta alle 18 il vertice di centrodestra, domenica Letta-Conte-Speranza #quirinale - Frances04276449 : RT @MediasetTgcom24: M5s, domenica alle 21 assemblea congiunta deputati-senatori #quirinale - ilmondo_insieme : RT @TV2000it: Il palazzo del #Quirinale torna ad aprire le sue porte al pubblico di #TV2000, domenica #23gennaio alle ore 12.50 ‘La casa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale domenica

C'è un po' di tutto in questo rush finale in vista della partita delche si apre lunedì. ...pomeriggio tocca a Letta e a Speranza comunicare la strategia del Pd e di Leu (i due si ...Tajani: 'Per Forza Italia non esiste Mario Draghi al'. Ma è un fine settimana di incontri,nuovo incontro tra Letta, Conte e Speranza. Sul tavolo, finora, sono tre le ipotesi più ...17:25Il Ct Palermo primo al Grand Prix scuole tennis: "Lavoro intenso e ricco di passione" 17:09Reparto in tilt per il boom di casi Covid, Nefrologia e dialisi del Cervello chiude ai non positivi: "Ch ...Mancano due giorni dall'inizio delle votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica e il rebus sulle candidature è ancora irrisolto. Gli occhi sono puntati sul vertice del Centrodestra in cu ...