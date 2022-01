Quirinale | domani gli ultimi incontri tra M5s e centrosinistra prima del voto Il Pd | «Serve un nome super partes»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 gennaio 2022) Mentre è atteso l’esito del vertice di centrodestra sul candidato per il, previsto per oggi 22 gennaio, le trattative tra il Movimento 5 Stelle e il(Partito democratico e Articolo 1) proseguono. Nella sera di, domenica 23 gennaio, alla vigilia del primo scrutinio, è stata convocata una riunione dei grandi elettori pentastellati, che si terrà da remoto. Sempre, alle 17, è in programma la riunione dei grandi elettori dem. Con tutta probabilità lo stesso giorno si svolgerà anche un nuovo incontro tra il segretario dem Enrico Letta, il presidente del M5s Giuseppe Conte e il segretario di Articolo 1 Roberto Speranza, per confrontarsi ulteriormentedi lunedì. I tre si erano visti già il 19 gennaio, in quello che tutte le parti avevano definito in un tweet «un ...