Quirinale | compagna Berlusconi | “Silvio? Gigante tra insignificanti”

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Come sempre, il nostro presidente dimostra di essere unimmerso in un teatro di personalità, irrilevanti e passeggere!”. La deputata azzurra Marta Fascina,di, commenta così, apprende l’Adnkronos sulla chat azzurra il ‘passo indietro’ del Cav sul Colle. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ivanscalfarotto : Oggi alle 17 su @radioleopoldait, nuovo episodio di “In viaggio per Itaca”. Compagna di viaggio di oggi, la mia ami… - FabioFalsitta : @Signorasinasce Io ci vorrei la figlia della mia compagna al quirinale 6 anni ed è più intelligente di quei deficen… - mestaerrabunda3 : RT @greygooseonice: Questa è la donna, la compagna, che avrei voluto al #Quirinale “porcodio!” ????? Margherita Hack - greygooseonice : Questa è la donna, la compagna, che avrei voluto al #Quirinale “porcodio!” ????? Margherita Hack - Alfonso39487669 : RT @ivanscalfarotto: Oggi alle 17 su @radioleopoldait, nuovo episodio di “In viaggio per Itaca”. Compagna di viaggio di oggi, la mia amica… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale compagna

L'Occhio

La sua secondaè invece la nota conduttrice Silvia Toffanin , con cui ha avuto i figli ... Politica Silvio Berlusconi rinuncia al: arriva la decisione dopo il c[...] Silvio Berlusconi ...In questi giorni che precedono l'elezione del nuovo inquilino delè sotto l'occhio del ... Ha unae due figlie. La carriera politica Dopo un periodo di gavetta all'interno dei gruppi ...La dote di Draghi, la carta Casellati, gli equilibri di Casini, la riserva di lusso Amato, l’arma Cartabia. Su tutti, il no a un secondo mandato di Mattarella ...Silvio Berlusconi ha cinque figli, nati dai due matrimoni. Dal Il primo matrimonio sono nati Marina e Pier Silvio. Dal secondo invece: Barbara Eleonora e Luigi. Con la tua autorizzazione noi e i nostr ...