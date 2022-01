Quirinale, colpo del Cav. prima del vertice: l'ex grillino De Bonis passa con Forza Italia (Di sabato 22 gennaio 2022) L'ultimo colpo del Cav. arriva prima dei vertici risolutivi con Forza Italia e i leader del centrodestra: il senatore Saverio De Bonis passa con le truppe azzurre. Che arrivano così a 52 senatori dopo l'ingresso – via Italia viva – di Silvia Vono. De Bonis è un ex grillino, eletto nel collegio uninominale della Basilicata, espulso dal M5s nel 2018 ai tempi del governo gialloverde. L'allora capo politico Luigi Di Maio decise di allontanare lui e Gregorio De Falco per aver votato contro il primo dl sicurezza di Salvini. Adesso l'ex pentastellato abbraccia il Cav. dando così l'impressione che "l'operazione scoiattolo" sia ripresa. Ma forse è solo un abbaglio. Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) L'ultimodel Cav. arrivadei vertici risolutivi cone i leader del centrodestra: il senatore Saverio Decon le truppe azzurre. Che arrivano così a 52 senatori dopo l'ingresso – viaviva – di Silvia Vono. Deè un ex, eletto nel collegio uninominale della Basilicata, espulso dal M5s nel 2018 ai tempi del governo gialloverde. L'allora capo politico Luigi Di Maio decise di allontanare lui e Gregorio De Falco per aver votato contro il primo dl sicurezza di Salvini. Adesso l'ex pentastellato abbraccia il Cav. dando così l'impressione che "l'operazione scoiattolo" sia ripresa. Ma forse è solo un abbaglio.

