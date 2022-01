Quirinale | Berlusconi si ritira Ronzulli | Faremo proposta condivisa con il centrodestra

(Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gennaio 2022 - Silvio Berluscon i sidalla corsa per il. Lo ha comunicato Liciaagli alleati collegati via Zoom. "unacol", ...

Primo della lista, ovviamente, Marco Travaglio che, insieme a Peter Gomez e Antonio Padellaro, ha lanciato subito su change.org la petizione "al? No, grazie". La premessa è ...I nomi che circolano con maggiore insistenza sono sempre i soliti: Silvio, Mario Draghi e Sergio Mattarella per un possibile bis. Ma l'attuale inquilino delnon sembra aver ...Il dado è tratto: dopo un pomeriggio di riunioni, dopo l’incontro zoom con i ministri Brunetta, Gelmini e Carfagna, Silvio Berlusconi ha deciso di ritirarsi dalla corsa per il Quirinale. La notizia è ...Silvio Berlusconi rinuncia, in nome della ricerca dell’unità del Paese, alla candidatura per il Quirinale. E’ quanto si apprende dal vertice del centrodestra. Faremo proposta condivisa del ...