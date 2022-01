Quirinale, Berlusconi rinuncia alla candidatura e scrive una lettera: "Avevo i numeri ma l'Italia ha bisogno di unità, Draghi resti premier" (Di sabato 22 gennaio 2022) Silvio Berlusconi ha comunicato la sua decisione di non correre per il Quirinale con una lettera inviata al vertice del centrodestra , letta da Licia Ronzulli. ' Dopo innumerevoli incontri con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) Silvioha comunicato la sua decisione di non correre per ilcon unainviata al vertice del centrodestra , letta da Licia Ronzulli. ' Dopo innumerevoli incontri con ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Quirinale, Berlusconi annuncia passo indietro - EnricoLetta : Il centro destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul #Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’… - ciropellegrino : Nanni Moretti su Instagram la tocca piano su #Berlusconi al #Quirinale: «Personaggio squalificato e indecoroso». #Quirinale2022 #IlCaimano - salfasanop : RT @GianpieroScanu: Berlusconi non si candida per il Quirinale. Sconforto, sconcerto e confusione nelle file del #m5s. E adesso? - romi_andrio : RT @tvsvizzera: La decisione, comunicata nel corso del vertice con #Salvini e #Meloni, viene motivata dall'ex Cavaliere con l'esigenza di r… -