Punti Tampone Scuola | Violi M5S | “Risposta tardiva e insufficiente”

(Di sabato 22 gennaio 2022) “Ben vengano itamponi dedicati al mondo della, peccato che passato l’annuncio le difficoltà restino – così il Consigliere Regionale Dario(M5S) commenta l’annuncio, da parte di Regione Lombardia, dei-. In primo luogo, viene da chiedersi come mai Regione Lombardia abbia aspettato il 24 di gennaio per attivarsi? Non sapevano che lasarebbe cominciata il 10 gennaio? Inoltre, trovo gravementeche ladi Regione sia l’apertura di un hub tamponi in città. Hanno annunciato task force, pediatri nelle scuole, tracciamento a tappeto all’interno degli istituti; invece, saranno ancora una volta le famiglie a sobbarcarsi il disagio di attraversare la città. Immaginate cosa voglia ...

Advertising

VeronaNews_net : Ecco tutti i Punti Tampone di #Verona e provincia, orari e sedi aggiornati – - antennatre : MESTRE | ULSS3: FOCOLAI NELLE SCUOLE, PIU’ PUNTI TAMPONE - infoitinterno : Dalla prossima settimana punti tampone dedicati al mondo della scuola - infoitinterno : Covid, da lunedì 24 gennaio in Lombardia punti tampone scuola: ecco dove - infoitinterno : Lombardia, dal 24 gennaio nuovi punti tampone per la scuola. Ecco dove -

Ultime Notizie dalla rete : Punti Tampone

... con ulteriorifermi, possibilmente definitivi: il medico di assistenza primaria deve emettere richiesta delesclusivamente per i soggetti sintomatici con esito di test positivo; i ...Da lunedì al via nuovidedicati al mondo della scuola. Per Ats Brescia la regione Lombardia ha pensato al centro già presente, quello nell'area del Brixia Forum in via Caprera. Mentre per Ats Montagna si ...Faschim informa gli associati che il Consiglio di Amministrazione, il 19/01/2022, ha deliberato: una rimodulazione delle vigenti prestazioni straordinarie ...All’Itet “Vittorio Emanuele III” di Lucera negli ultimi due giorni è stata effettuato uno screening della popolazione scolastica all’interno della palestra, così da individuare e monitorare eventuali ...