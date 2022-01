Puglia: nelle carceri oltre duecento contagiati dal corona virus Report del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aggiornato al 20 gennaio (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel penitenziario di Bari sono 91 fra cui sei agenti. Il carcere barese è quello in Puglia con il maggior numero di casi di corona virus, a seguire il carcere di Taranto con stragrande maggioranza di detenuti. Stando al Report del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria risalente al 20 gennaio sono 208 i contagiati fra cui 58 agenti di polizia penitenziaria. L'articolo Puglia: nelle carceri oltre duecento contagiati dal corona virus <small class="subtitle">Report del dipartimento ... Leggi su noinotizie (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel penitenziario di Bari sono 91 fra cui sei agenti. Il carcere barese è quello incon il maggior numero di casi di, a seguire il carcere di Taranto con stragrande maggioranza di detenuti. Stando aldelrisalente al 20sono 208 ifra cui 58 agenti di polizia. L'articolodal del...

