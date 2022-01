“Provo imbarazzo per loro”: Alex Belli colpisce ancora, dichiarazione shock al GF Vip (Di sabato 22 gennaio 2022) Alex Belli entra nella casa del GF Vip e stupisce tutti con una dichiarazione davvero inaspettata: ecco tutti i dettagli della vicenda. Alex Belli (screenshot youtube)L’ex gieffino Alex Belli, durante la puntata di ieri sera, è entrato nella casa più spiata di Italia per avere un confronto definitivo con sua moglie. Infatti, dopo l’aereo a favore dei “Solex” che i fan della “coppia” hanno inviato ai due, Delia è caduta in una profonda crisi, affermando più volte di voler lasciare definitamente suo marito. Per questo motivo, Alex ha deciso di confrontarsi con lei per cercare di risolvere la situazione. Tuttavia, durante il successivo incontro con Soleil, l’attore avrebbe pronunciato una frase “fuori luogo” che i telespettatori non hanno ... Leggi su specialmag (Di sabato 22 gennaio 2022)entra nella casa del GF Vip e stupisce tutti con unadavvero inaspettata: ecco tutti i dettagli della vicenda.(screenshot youtube)L’ex gieffino, durante la puntata di ieri sera, è entrato nella casa più spiata di Italia per avere un confronto definitivo con sua moglie. Infatti, dopo l’aereo a favore dei “Solex” che i fan della “coppia” hanno inviato ai due, Delia è caduta in una profonda crisi, affermando più volte di voler lasciare definitamente suo marito. Per questo motivo,ha deciso di confrontarsi con lei per cercare di risolvere la situazione. Tuttavia, durante il successivo incontro con Soleil, l’attore avrebbe pronunciato una frase “fuori luogo” che i telespettatori non hanno ...

Advertising

alex_orlowski : F4 #Basito Giletti sta montando uno scandalo basato su un grafico con un omino non abbastanza proporzionato ai dati… - callmeguenda : l’imbarazzo che provo #jerù - gvnniski : Ma come si fa nel 2022 a chiamare il proprio figlio Benito? L'imbarazzo che provo veramente - falsehood_juice : RT @ggiuve1897: #jessvip #jeru #gfvip 'Secondo te io sono qua per recuperare il mio matrimonio?' E scoppiano a ridere. Provo imbarazzo io… - Csm3812 : RT @ggiuve1897: #jessvip #jeru #gfvip 'Secondo te io sono qua per recuperare il mio matrimonio?' E scoppiano a ridere. Provo imbarazzo io… -

Ultime Notizie dalla rete : Provo imbarazzo Franchino insiste: 'Una farsa il congresso del Pd in Calabria' 'Scrivo a te queste quattro righe - si legge nella lettera di Franchino - perché provo immenso imbarazzo nel farle a una Commissione Regionale della quale l'intero popolo PD della Calabria se ne ...

La corsa del Cavaliere dà la scossa. Che i partiti ascoltino e si sveglino Franco Petraglia, Cervinara (Av) Gentile direttore, in questi giorni provo dolore per la scomparsa ... Una fetta significativa dello stesso elettorato di centrodestra si sente in imbarazzo su tale ...

Sono in imbarazzo | questo è insopportabile Alfonso Signorini sbotta in diretta | valanga di accuse ad Alex Belli Zazoom Blog 'Scrivo a te queste quattro righe - si legge nella lettera di Franchino - perchéimmensonel farle a una Commissione Regionale della quale l'intero popolo PD della Calabria se ne ...Franco Petraglia, Cervinara (Av) Gentile direttore, in questi giornidolore per la scomparsa ... Una fetta significativa dello stesso elettorato di centrodestra si sente insu tale ...