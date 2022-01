Problema cardiaco per Ounas: le ultime sulle sue condizioni (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri in conferenza stampa, il c.t. dell’Algeria, Djamel Belmadi, ha reso note delle Problematiche cardiache per Adam Ounas, emerse a seguito della positività al Covid-19. L’allenatore ha dichiarato che era stato mantenuto il segreto medico sulle condizioni del giocatore per evitare che fosse costretto ad abbandonare il torneo. Mercoledì il calciatore azzurro dovrebbe rientrare nel capoluogo campano e verrà sottoposto ad ulteriori esami, obbligatori per chi guarisce dal Covid affinché si ottenga l’idoneità sportiva agonistica. FOTO: Imago – Ounas Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ounas è risultato negativo giovedì e nel corso della sua positività ha presentato solo un lieve mal di gola come sintomo. La Problematica ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri in conferenza stampa, il c.t. dell’Algeria, Djamel Belmadi, ha reso note delletiche cardiache per Adam, emerse a seguito della positività al Covid-19. L’allenatore ha dichiarato che era stato mantenuto il segreto medicodel giocatore per evitare che fosse costretto ad abbandonare il torneo. Mercoledì il calciatore azzurro dovrebbe rientrare nel capoluogo campano e verrà sottoposto ad ulteriori esami, obbligatori per chi guarisce dal Covid affinché si ottenga l’idoneità sportiva agonistica. FOTO: Imago –Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport,è risultato negativo giovedì e nel corso della sua positività ha presentato solo un lieve mal di gola come sintomo. Latica ...

