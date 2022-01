Probabili formazioni Empoli-Roma: ventitreesima giornata Serie A 2021/2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Empoli-Roma, match della ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dal primo minuto di gioco. Empoli – Henderson e Bajrami pronti ad agire alle spalle di Pinamonti. Zurkowski, Ricci e Bandinelli pronti ad agire a centrocampo. Roma – Ballottaggio tra Felix Afena-Gyan ed El Shaarawy, con l’azzurro favorito. Veretout e Oliveira a centrocampo. Out Pellegrini e Spinazzola, Mourinho attende novità su Smalling. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dal primo minuto di gioco.– Henderson e Bajrami pronti ad agire alle spalle di Pinamonti. Zurkowski, Ricci e Bandinelli pronti ad agire a centrocampo.– Ballottaggio tra Felix Afena-Gyan ed El Shaarawy, con l’azzurro favorito. Veretout e Oliveira a centrocampo. Out Pellegrini e Spinazzola, Mourinho attende novità su Smalling. Le...

