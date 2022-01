Probabili formazioni Cagliari-Fiorentina: ventitreesima giornata Serie A 2021/2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina, match della ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 12:30 di domenica 23 gennaio nella cornice della Sardegna Arena. Prosegue la corsa salvezza di Mazzarri, come quella europea di Italiano. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. Cagliari – Joao Pedro e Pereiro pronti in attacco, vista la squalifica di Pavoletti. In difesa mancherà invece Carboni, con Goldaniga e Altare pronti a fare coppia nella difesa a 4. Fiorentina – Vlahovic guida l’attacco, Saponara e Gonzalez nel tridente titolare. Bonaventura, Torreira e Duncan a centrocampo. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Si gioca alle 12:30 di domenica 23 gennaio nella cornice della Sardegna Arena. Prosegue la corsa salvezza di Mazzarri, come quella europea di Italiano. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco.– Joao Pedro e Pereiro pronti in attacco, vista la squalifica di Pavoletti. In difesa mancherà invece Carboni, con Goldaniga e Altare pronti a fare coppia nella difesa a 4.– Vlahovic guida l’attacco, Saponara e Gonzalez nel tridente titolare. Bonaventura, Torreira e Duncan a centrocampo. Le...

