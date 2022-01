Premier League, probabili formazioni della giornata 23 (Di sabato 22 gennaio 2022) Scopriamo insieme le probabili formazioni delle squadre che si affronteranno nella giornata 23 di Premier League 2021-2022. Premier League 2021-2022: probabili formazioni della giornata 23 Ecco le probabili formazioni di tutte le partite che verranno disputate nella giornata 23 di Premier League 2021-2022. Premier League: probabili formazioni DELLE PARTITE DEL 15 E 16 GENNAIO Crystal Palace – Liverpool 23 gennaio 2022 ore 15:00 CRYSTAL PALACE (4-3-3): Butland; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Hughes, Schlupp; Olise, Edouard, Eze. LIVERPOOL ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 22 gennaio 2022) Scopriamo insieme ledelle squadre che si affronteranno nella23 di2021-2022.2021-2022:23 Ecco ledi tutte le partite che verranno disputate nella23 di2021-2022.DELLE PARTITE DEL 15 E 16 GENNAIO Crystal Palace – Liverpool 23 gennaio 2022 ore 15:00 CRYSTAL PALACE (4-3-3): Butland; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Hughes, Schlupp; Olise, Edouard, Eze. LIVERPOOL ...

Advertising

SkySport : Premier League, gol e highlights della 23^ giornata. Lo United vince nel recupero #SkyPremier #PremierLeague #PL… - GiovaAlbanese : ? #Ramsey è guarito dal Covid-19, ora si velocizzano le operazioni per la sua uscita dalla #Juventus: tornerà in Premier League. - DiMarzio : #Conte come #Mancini: il @SpursOfficial rimonta il @LCFC negli ultimi due minuti - Djnc78 : @gabbores Però abbiamo fatto il calendario mischiato come la Premier League e quel gran genio di Gravina ha detto c… - sportli26181512 : Southampton-Manchester City 1-1: video, gol e highlights: La squadra di Guardiola non va oltre a un pareggio per 1-… -