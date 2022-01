Premier League, Brentford-Wolves sospesa: un drone sorvola lo stadio (Di sabato 22 gennaio 2022) La partita tra Brentford e Wolves è stata sospesa per la presenza di un drone sospetto sullo stadio Episodio curioso nel corso di Brentford-Wolverhampton. Al 35? l’arbitro ha sospeso la partita a causa di un drone sospetto che ha sorvolato lo stadio della squadra biancorossa. Il direttore di gara ha fatto rientrare immediatamente le squadre negli spogliatoio per evitare possibili incidenti causati dall’ipotetica caduta dell’oggetto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) La partita traè stataper la presenza di unsospetto sulloEpisodio curioso nel corso di-Wolverhampton. Al 35? l’arbitro ha sospeso la partita a causa di unsospetto che hato lodella squadra biancorossa. Il direttore di gara ha fatto rientrare immediatamente le squadre negli spogliatoio per evitare possibili incidenti causati dall’ipotetica caduta dell’oggetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : ? #Ramsey è guarito dal Covid-19, ora si velocizzano le operazioni per la sua uscita dalla #Juventus: tornerà in Premier League. - DiMarzio : #Conte come #Mancini: il @SpursOfficial rimonta il @LCFC negli ultimi due minuti - SkySport : Premier League, gol e highlights della 23^ giornata. Lo United vince nel recupero #SkyPremier #PremierLeague #PL… - pronosti_calcio : Pronostici Premier League Domenica 23 Gennaio 2022: consigli e quote 23ª Giornata - sportli26181512 : Manchester United-West Ham 1-0: video, gol e highlights: Il Manchester United conquista i 3 punti nel recupero cont… -