Premier League 2021/2022: colpo Manchester United nel recupero, il Newcastle beffa il Leeds (Di sabato 22 gennaio 2022) colpo Manchester United nella ventitreesima giornata di Premier League 2021/2022. I Red Devils, grazie a un gol di Rashford in pieno recupero, battono il West Ham e lo scavalcano in classifica, portandosi per il momento al quarto posto per la gioia di Cristiano Ronaldo che vuole la qualificazione alla prossima Champions per restare il prossimo anno. Una partita complicata quella contro gli Hammers, che capitolano soltanto a un passo dal triplice fischio: Rashford risponde presente sull’assist di Cavani e sono tre punti pesantissimi per la squadra di Rangnick ancora alla ricerca di un’identità. A ogni modo, i londinesi hanno comunque una partita in meno dei loro avversari. Nelle altre partite delle 16, spicca la vittoria del Newcastle ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022)nella ventitreesima giornata di. I Red Devils, grazie a un gol di Rashford in pieno, battono il West Ham e lo scavalcano in classifica, portandosi per il momento al quarto posto per la gioia di Cristiano Ronaldo che vuole la qualificazione alla prossima Champions per restare il prossimo anno. Una partita complicata quella contro gli Hammers, che capitolano soltanto a un passo dal triplice fischio: Rashford risponde presente sull’assist di Cavani e sono tre punti pesantissimi per la squadra di Rangnick ancora alla ricerca di un’identità. A ogni modo, i londinesi hanno comunque una partita in meno dei loro avversari. Nelle altre partite delle 16, spicca la vittoria del...

