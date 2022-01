Precipita in capannone industriale, morto operaio a Roma (Di sabato 22 gennaio 2022) Un operaio di 64 anni è morto ieri a Pomezia, centro vicino Roma, dopo essere Precipitato dal tetto di una cella frigorifera in un capannone industriale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Undi 64 anni èieri a Pomezia, centro vicino, dopo essereto dal tetto di una cella frigorifera in un. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il ...

