“Power of the 99%” | il fumetto che spiega il rapporto tra Big Pharma e salute pubblica

La Rete Internazionale per i Diritti Economici Sociali e Culturali ha creato una serie di fumetti dal titolo "Power of the 99%", per denunciare il modo in cui le grandi case farmaceutiche riescano a "catturare" i sistemi sanitari, sfruttando decenni di lavoro di lobby per poter massimizzare i propri profitti Parlare di un argomento del L'articolo proviene da Consumatore.com.

