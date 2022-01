Posta foto di Hitler che chiama Draghi: è bufera su assessore Lega. Sospesa (Di sabato 22 gennaio 2022) E' bufera sull'assessore del Comune di Orvieto , Angela Maria Sartini , della Lega, finita nell'occhio del ciclone per un post pubblicato sul suo profilo Facebook, poi cancellato, con una foto di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) E'sull'del Comune di Orvieto , Angela Maria Sartini , della, finita nell'occhio del ciclone per un post pubblicato sul suo profilo Facebook, poi cancellato, con unadi ...

