Portogallo verso il voto, con poche speranze per l'alleanza a sinistra (Di domenica 23 gennaio 2022) A seguito della bocciatura della legge di bilancio nell'ottobre scorso, il presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa ha messo fine a una legislatura che era iniziata nell'ottobre del 2019. Il 30 gennaio prossimo i portoghesi saranno chiamati alle urne per rinnovare l'Assembleia da Republica in un contesto che, per forza di cose, è profondamente cambiato rispetto a quello di tre anni fa. Intanto perché a sinistra c'è stata una spaccatura particolarmente violenta. Da un lato ci sono il Bloco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

