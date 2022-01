Pierpaolo Pretelli positivo al Covid, salta Domenica In: 'Mi spiace per la mia Mara Venier' (Di sabato 22 gennaio 2022) è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso in una storia su Instagram dopo essere comparso ieri su Rai 1 a I Soliti Ignoti. L'ex velino dovrà dunque isolarsi e non potrà partecipare ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) è risultatoal. Lo ha annunciato lui stesso in una storia su Instagram dopo essere comparso ieri su Rai 1 a I Soliti Ignoti. L'ex velino dovrà dunque isolarsi e non potrà partecipare ...

Advertising

fanpage : Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono la coppia d'oro del 2022. #PRELEMI - fanpage : I #prelemi sono davvero la coppia d'oro del 2022! - PierpaoloTeam : RT @Diregiovani: Tanti i messaggi di supporto da parte dei fan?? Forza Pier ?? #PRELEMI - _lavispateresa_ : RT @blogtivvu: Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In: ecco per quale motivo, il supporto dei fan - blogtivvu : Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In: ecco per quale motivo, il supporto dei fan -