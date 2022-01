Pescara-Montevarchi, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 22 gennaio 2022) Allo Stadio Adriatico si affrontano il Pescara e il Montevarchi, nel match valido per il ventunesimo turno del Girone B di Serie C. I padroni di casa vogliono proseguire la loro rincorsa in campionato, che ora vede gli abruzzesi al sesto posto in classifica con 32 punti. Un buon bottino per gli uomini di Auteri, se pur la vetta occupata dall’inarrestabile duo composto da Modena e Reggiana sembrerebbe ormai fuori portata. I biancoblu hanno però nel mirino la terza piazza, attualmente occupata dal Cesena, che dista solamente 7 punti in una porzione di classifica molto compatta. Non sarà facile, però, spuntarla sugli ospiti che, nonostante stazionino al quindicesimo posto con 21 punti, potrebbero rappresentare un duro ostacolo da scavalcare. I toscani, infatti, hanno un disperato bisogno di punti, per implementare il distacco dalle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Allo Stadio Adriatico si affrontano ile il, nel match valido per il ventunesimo turno del Girone B diC. I padroni di casa vogliono proseguire la loro rincorsa in campionato, che ora vede gli abruzzesi al sesto posto in classifica con 32 punti. Un buon bottino per gli uomini di Auteri, se pur la vetta occupata dall’inarrestabile duo composto da Modena e Reggiana sembrerebbe ormai fuori portata. I biancoblu hanno però nel mirino la terza piazza, attualmente occupata dal Cesena, che dista solamente 7 punti in una porzione di classifica molto compatta. Non sarà facile, però, spuntarla sugli ospiti che, nonostante stazionino al quindicesimo posto con 21 punti, potrebbero rappresentare un duro ostacolo da scavalcare. I toscani, infatti, hanno un disperato bisogno di punti, per implementare il distacco dalle ...

