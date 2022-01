Perù | dichiarata emergenza ambientale per tre mesi | 6mila barili di petrolio in mare dopo l’eruzione del vulcano a Tonga

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022)in, per tre. Lo ha stabilito il governo. Colpa dell’inquinamento derivante dal versamento di, il 15 gennaio scorso, didi greggio durante le operazioni di rifornimento di una raffineria della compagnia spagnola Repsol al largo di Lima. Il relativo decreto, pubblicato oggi sul giornale ufficiale El Peruano, definisce il danno causato come “il peggiore disastro ecologico accaduto a Lima negli ultimi tempi”. Nel decreto sono anche contenuti i termini di applicazione di un Piano di azione immediata per limitare al massimo il danno all’ambiente della zona geografica interessata. La decisione è stata adottata anche in risposta ad un rapporto presentato al governo dalla Direzione generale per la qualità ...